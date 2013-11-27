Опозиція демонтувала наметове містечко на Європейській площі в Києві

Опозиція після об’єднання Євромайданів демонтувала наметове містечко на Європейській площі в Києві, встановлене учасниками мітингу на підтримку євро інтеграції України.

Як передає кореспондент УНІАН, наразі на Європейській площі немає наметів, яких тут було встановлено понад двадцять. Триває демонтаж сцени.

Активісти, які перебували на Європейській площі, перемістилися на Майдан Незалежності.

Як повідомляв УНІАН, учора пізно ввечері у Києві об’єдналися два Євромайдани - учасники акції з Європейської площі перейшли на Майдан Незалежності. Студентство, яке в той час перебувало на Майдані Незалежності, зустріло учасників Євромайдану з Європейської площі оплесками.

З 21 листопада, коли уряд України прийняв розпорядження про призупинення підготовки до підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом, в Україні почалися масові акції протесту і мітинги.

У Києві стихійні громадські акції виникли і тривають на Майдані Незалежності і на Європейській площі. Зокрема, на Майдані Незалежності, де страйкує переважно студентство, акція проходила під державними прапорами України та прапорами Євросоюзу, при цьому на Європейській площі була присутня ще й партійна символіка.

26 листопада екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко закликала прибрати партійну символіку та об’єднати Євромайдани у Києві.