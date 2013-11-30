Міліція складає на затриманих протоколи за непокору

Про це УНІАН повідомили в столичному главку міліції.

“На затриманих складаються адмінпротоколи по ст. 173 (дрібне хуліганство) та ст. 185 (злісна непокора законним вимогам працівникам правоохоронних органів)”, - зазначили в главку.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 4-ої ранку кілька тисяч бійців спецпідрозділу «беркут» штурмували кілька сот студентів, які проводили мирну акцію на підтримку євроінтеграції України. Як повідомляє ВВС, очевидці розповіли, що штурм Євромайдану почався приблизно о четвертій ранку. Десятки людей побито, серед них багато студентів - як дівчат, так і чоловіків.

На відеозаписах, оприлюднених в інтернеті, видно, як бійці ”беркуту” витісняють людей з-під монументу Незалежності, при цьому б`ючи їх кийками. Декого продовжували бити навіть після того, як він впав. На кадрах також видно людей із закривавленими обличчями.

Офіційної інформації щодо постраждалих немає.

За словами кореспондента ВВС Україна, зранку Майдан Незалежності очепили представники спецпідрозділів, робітники комунальних служб змивали кров з тротуарів. Два виходи з підземного переходу заблоковані. Центр Києва заповнений великою кількістю міліції.