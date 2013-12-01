Кличко і Порошенко пішли на Банкову заспокоювати людей

Як передає кореспондент УНІАН, слідом за ними вийшов і лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок. Він уточнив, що йде не на Банкову, а на Майдан Незалежності.

Як повідомлялось, перед цим лідери опозиції провели прес-конференцію, на якій повідомили, що провокатори, за наказом влади, штурмують Адміністрацію Президента.

Нагадаємо, після жорстокого розгону Євромайдану в Києві в ніч на 30 листопада, сьогодні в столиці і по всій країні сотні тисяч громадян вийшли на акції громадянського протесту.

Однак, сьогодні близько 14.00 невідомі провокатори почали штурм АП. Народний депутат Порошенко на Банковій закликав учасників акції мирно вирішити ситуацію, проте його заклики так і не були почуті протестувальниками. Порошенка силою зняли з екскаватора, на якому мітингуючі рухалися до підрозділу «Беркут». Проте після цього був розпорошений газ і мітингувальники почали відходити від будівлі АП і правоохоронців.

Близько 16.00 спецназ почав масово застосовувати шумові гранати і сльозогінний газ на підходах до Адміністрації Президента проти протестувальників, більшість яких у масках і добре екіпіровані, і швидше за все, є «тітушками». Спецназ почав масово застосовувати шумові гранати і сльозогінний газ, коли в їх бік почав рухатися бульдозер, на якому перебували з десяток молодих людей.

Після вибухів гранат силовикам вдалося зупинити бульдозер, а радикально налаштовані мітингувальники відступили.

Проте вони поводяться доволі агресивно. Журналісти, які перебувають на місці події, відзначають, що провокатори гасла кричать українською, а розмовляють між собою російською мовою.

Вони продовжують кидати в спецназ різні предмети, включаючи каміння і «коктейлі Молотова».

Крім того, молоді люди показують, що вони добре володіють навиками протидії бійцям силових структур і знають їх тактику поведінки.