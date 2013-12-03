Комітет ВР зі свободи слова вимагає відставки Захарченка

Комітет Верховної Ради з питань свободи слова та інформації вимагає відставки міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, який несе відповідальність за фізичне насильство по відношенню до журналістів та перешкоджання їхній професійній діяльності під час висвітлення ними подій на Євромайдані у Києві.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі голови цього парламентського комітету Миколи Томенка.

За словами Томенка, відповідне рішення Комітет з питань свободи слова прийняв сьогодні на позачерговому засіданні, розглянувши факти побиття та перешкоджання професійній діяльності журналістів на Євромайдані.

Він зазначив, що за даними медіаорганізацій, на сьогодні вже більше 50 українських та іноземних журналістів отримали тілесні ушкодження. Крім застосування бійцями «Беркуту» фізичного насильства щодо журналістів, також була знищена їхня професійна апаратура: фотоапарати та відеокамери.

Комітет з питань свободи слова створив робочу групу на чолі з головою комітету, до якої увійшли представники Національної спілки журналістів України та медіаорганізацій, а також будуть залучені представники прокуратури та МВС з метою щоденного моніторингу за розслідуванням справ за фактами побиття працівників ЗМІ.

Томенко звернувся до присутніх на засіданні Комітету представників прокуратури та міліції з вимогою, щоб всі справи, порушені щодо побиття журналістів, були відкриті за статтею 171 Кримінально-процесуального кодексу України «Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів».

Також Комітет з питань свободи слова звернувся до народних депутатів та бізнесменів з проханням надати фінансову підтримку на лікування журналістам, які постраждали від сутичок з «Беркутом» під час висвітлення подій на Євромайдані.