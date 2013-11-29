На Банковій озвучили терміни підписання Угоди про асоціацію

Про це заявив радник Президента України Андрій Гончарук, відповідаючи на запитання журналістів.

«Якщо робоча група встигне опрацювати всі спірні питання, найближчою можливістю підписати угоду про асоціацію стане саміт Україна–ЄС, запланований на початок березня», – сказав Гончарук.

Радник Президента акцентував, що позиція української сторони в тому, що до підписання угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі необхідно вжити ряд заходів щодо захисту вітчизняної економіки від можливих втрат, а людей – від зниження рівня життя. Україна запропонувала провести тристоронні переговори за участю Росії і Євросоюзу. І вона, як ніхто інший, зацікавлена в тому, щоб ці переговори пройшли результативно.

Нагадаємо, Євросоюз раніше заявив, що підписання Угоди може відбутися навесні наступного року.