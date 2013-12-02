Янукович: Що це за угода, коли нас беруть і "нахиляють"

Дії влади при підписанні Угоди про асоціацію з Європейським Союзом спрямовані на захист національних інтересів. Про це Президент України Віктор Янукович сказав в інтерв’ю журналістам українських телеканалів.

«Ми сьогодні хочемо досягти кращих умов у цій Угоді, тому що це пов’язано з нашими економічними інтересами, перш за все», - сказав Президент.

«Якщо ми кажемо, що ми хочемо покращити умови, то ми хочемо покращити умови для всіх», - зазначив Віктор Янукович.

У зв'язку з цим Глава держави наголосив на необхідності проведення окремої дискусії в Україні щодо підписання Угоди про асоціацію.

«Я не тільки пропоную, а вважаю, що ми зобов’язані провести цю дискусію, щоб громадянське суспільство дало оцінку, чого ми хочемо досягти, яких умов, і чому ми ставимо так питання. Дуже важливе розуміння того, що ми відстоюємо наші інтереси», - підкреслив Президент.

За словами Глави держави, при підготовці Угоди про асоціацію з ЄС дуже багато робилось поспіхом.

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«Ті виконавці, які готували цю угоду,.. багато кого з них вже немає при владі, хтось не працює і вони не будуть нести за це відповідальність», - наголосив Віктор Янукович, додавши, що підписання Угоди про асоціацію на менш вигідних умовах «буде на нашій совісті».

Президент прокоментував ситуацію з непідписанням у Вільнюсі Угоди про асоціацію. «Хто в цьому винний? У тому числі й нині діючий уряд. Але нині діючий уряд не мовчить, вони кажуть про це голосно», - зазначив Віктор Янукович, додавши, що про ризики для економіки України в разі підписання угоди з ЄС застерігали також в Академії наук.

«Мова іде про умови, в яких ми опинимося після підписання цієї Угоди, і якщо це нас задовольняє - я за це, я цього дуже хочу. Якщо не задовольняє - я зобов’язаний робити все, щоб ми захистили наші власні інтереси», - підкреслив Глава держави.

«Що це за угода, коли нас беруть і «нахиляють»? Я, наприклад, вважаю, що ми не повинні піддаватись, ми повинні захищати свої власні інтереси», - сказав Віктор Янукович.