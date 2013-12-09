На Євромайдані продовжують зміцнювати барикади (фото)

07:25, 09 грудня 2013
Політика
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На барикадах Євромайдану триває робота

Зміцнення барикад, євромайдан, барикади / Фото: bara-sy.com

На барикадах Євромайдану триває робота, повідомляє кореспондент ТСН.

Зміцнення барикад, евромайдан, барикади / Фото: bara-sy.com

На вулицях Грушевського та Шовковичній загони самооборони укріплюють барикади лавами та кам'яними клумбами. Також до барикад звезли додаткові біотуалети.

Зміцнення барикад, евромайдан, барикади / Фото: bara-sy.com

При цьому на прилеглих до барикад вулицях розташувалися щонайменше 15 автобусів правоохоронців. У Маріїнському парку стоять два автозаки.

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Зміцнення барикад, евромайдан, барикади / Фото: bara-sy.com

Як повідомляв УНІАН, вчора, 8 грудня, лідери опозиції закликали учасників Євромайдану розпочати пікетування всього урядового кварталу.

”З сьогоднішнього дня ми пікетуємо повністю весь урядовий квартал”, - сказав лідер фракції ”Батьківщина” Арсеній Яценюк виступаючи на Народному віче в Києві.

Він також додав: ”Щодня ми пікетуватимемо по ще одній установі. Ми розширюємо свою акцію”.

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