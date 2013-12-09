На Євромайдані продовжують зміцнювати барикади (фото)

На барикадах Євромайдану триває робота, повідомляє кореспондент ТСН.

На вулицях Грушевського та Шовковичній загони самооборони укріплюють барикади лавами та кам'яними клумбами. Також до барикад звезли додаткові біотуалети.

При цьому на прилеглих до барикад вулицях розташувалися щонайменше 15 автобусів правоохоронців. У Маріїнському парку стоять два автозаки.

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Як повідомляв УНІАН, вчора, 8 грудня, лідери опозиції закликали учасників Євромайдану розпочати пікетування всього урядового кварталу.

”З сьогоднішнього дня ми пікетуємо повністю весь урядовий квартал”, - сказав лідер фракції ”Батьківщина” Арсеній Яценюк виступаючи на Народному віче в Києві.

Він також додав: ”Щодня ми пікетуватимемо по ще одній установі. Ми розширюємо свою акцію”.