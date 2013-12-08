Біля Кабміну почали зводити барикади

Як передає кореспондент УНІАН, на вулиці Грушевського, не доїжджаючи кількох десятків метрів до урядової будівлі, активісти почали загороджувати вулиці бетонними клумбами та чавунними декоративними плитами, якими огороджено стовбури дерев.

Наразі на пагорбах навпроти Кабінету міністрів та біля нього перебувають близько 2 тис. мітингувальників. Вони поводять себе мирно.

Координатори дій пояснюють, що ця облога буде тривати до тих пір, поки уряд Миколи Азарова не піде у відставку.

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Також активісти стягують із Маріїнського парку лавки та бетонні урни для будівництва барикад.

Співробітники правоохоронних органів наразі не втручаються в діяльність “будівельників” барикади.

Біля центрального входу до Кабінету міністрів перебувають близько 100 мітингувальників, які спілкуються з міліцією.

Як повідомляв УНІАН, лідери опозиції раніше заявили, що сьогодні пікетами буде заблокований весь урядовий квартал.