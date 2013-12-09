Мітингувальники почали пікетування Адміністрації Президента
Декілька сотень мітингувальників продовжують пікетувати Адміністрацію Президента біля вулиці Банкової
Декілька сотень мітингувальників продовжують пікетувати Адміністрацію Президента біля вулиці Банкової.
Як передає кореспондент УНІАН, урядовий квартал продовжує бути заблокованим автобусами з написами “міліція”. Заблоковані міліцією для пішохідного руху вулиці Липська, Шовковична, Садова.
Мітингувальники встановили наметове містечко на Кріпосному провулку.
Читайте також: Близько 3 тисяч осіб продовжують мітингувати на Майдані Незалежності
Автобусами з написами “міліція” також перекрита вулиця Грушевського з боку Верховної Ради, де проходить мітинг Партії регіонів на підтримку влади.
Також на перехресті вулиці Грушевського та Кріпосного провулку зібралися близько тисячі прихильників євроінтеграції. Там стоїть автомобіль з партійною символікою “Батьківщини” та виступають народні депутати. Зокрема, народний депутат Микола Княжицький поінформував громадськість про останні новини України та світу, пов'язані з Євромайданами.