Мітингувальники почали пікетування Адміністрації Президента

Декілька сотень мітингувальників продовжують пікетувати Адміністрацію Президента біля вулиці Банкової.

Як передає кореспондент УНІАН, урядовий квартал продовжує бути заблокованим автобусами з написами “міліція”. Заблоковані міліцією для пішохідного руху вулиці Липська, Шовковична, Садова.

Мітингувальники встановили наметове містечко на Кріпосному провулку.

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Автобусами з написами “міліція” також перекрита вулиця Грушевського з боку Верховної Ради, де проходить мітинг Партії регіонів на підтримку влади.

Також на перехресті вулиці Грушевського та Кріпосного провулку зібралися близько тисячі прихильників євроінтеграції. Там стоїть автомобіль з партійною символікою “Батьківщини” та виступають народні депутати. Зокрема, народний депутат Микола Княжицький поінформував громадськість про останні новини України та світу, пов'язані з Євромайданами.