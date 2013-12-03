Колона протестувальників вирушила пікетувати Адміністрацію Президента
16:13, 03 грудня 2013Політика
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Колону очолили народні депутати Олександр Турчинов, Сергій Соболєв та представники УПЦ Київського патріархату.
Колона мітингувальників вирушила з Майдану Незалежності до Адміністрації Президента для проведення пікетування з вимогою відставки уряду.
Як передає кореспондент УНІАН, колону очолили народні депутати Олександр Турчинов, Сергій Соболєв та представники УПЦ Київського патріархату.
Мітингувальники вигукують “Разом і до кінця” та “Зека геть!”.
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В руках люди тримають переважно державні прапори. Партійна символіка відсутня.
Частина мітингувальників залишається біля вулиці Банкової, а частина колони прямує до вул. Лютеранської через вул. Шовковичну.
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