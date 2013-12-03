Колона протестувальників вирушила пікетувати Адміністрацію Президента

Колону очолили народні депутати Олександр Турчинов, Сергій Соболєв та представники УПЦ Київського патріархату.

Колона мітингувальників вирушила з Майдану Незалежності до Адміністрації Президента для проведення пікетування з вимогою відставки уряду. Як передає кореспондент УНІАН, колону очолили народні депутати Олександр Турчинов, Сергій Соболєв та представники УПЦ Київського патріархату. Мітингувальники вигукують “Разом і до кінця” та “Зека геть!”. Читайте також: Яценюк каже, що Янукович знаходиться в Києві і закликав пікетувати АП В руках люди тримають переважно державні прапори. Партійна символіка відсутня. Частина мітингувальників залишається біля вулиці Банкової, а частина колони прямує до вул. Лютеранської через вул. Шовковичну.

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