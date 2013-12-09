Близько 3 тисяч осіб продовжують мітингувати на Майдані Незалежності
10:47, 09 грудня 2013Політика
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На Майдані Незалежності в центрі Києва продовжують мітингувати близько 3 тис. прихильників євроінтеграції України
У Києві продовжуються акції протесту
На Майдані Незалежності в центрі Києва продовжують мітингувати близько 3 тис. прихильників євроінтеграції України.
Як передає кореспондент УНІАН, безпосередньо біля сцени перебувають кілька сотень мітингувальників, які слухають музику українських виконавців.
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Незважаючи на заметіль, люди потроху продовжують сходитися на Майдан Незалежності.
Частина мітингувальників гріється біля діжок з полум'ям, частина - в наметах.
Акція проходить мирно.
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