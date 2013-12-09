У Маріїнському парку близько тисячі людей пікетують на підтримку Януковича

Як передає кореспондент УНІАН, підходи з усіх боків до місця перебування мітингувальників загороджено, як і раніше, металевими парканами та щільним оточенням правоохоронців.

Вийти за огорожу, як і потрапити за неї, неможливо.

Час від часу зі сцени лунає фонограма пісні Павла Зіброва “Єднаймося”.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 грудня, до центру Києва почали стягувати сили правоохоронців. Вони практично оточили Майдан Незалежності з усіх боків. Також на Хрещатик приїхала важка снігоприбиральна техніка. Учасники акції протесту на Майдані Незалежності готуються відбивати штурм.

У цей час правоохоронці в урядовому кварталі оточили наметові містечка учасників Євромайдану, які вони спорудили поблизу Кабінету міністрів.

У Міністерстві внутрішніх справ України заявили, що правоохоронці почали відтісняти протестуючих з проїжджих частин вул. Грушевського, вул. Інститутської. Такі дії вони пояснюють «численними зверненнями, що стосуються блокування проїжджих частин».