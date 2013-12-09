У Маріїнському парку близько тисячі людей пікетують на підтримку Януковича
Близько тисячі осіб продовжують пікет на підтримку Президента України Віктора Януковича у Маріїнському парку біля Верховної Ради України в Києві
Як передає кореспондент УНІАН, підходи з усіх боків до місця перебування мітингувальників загороджено, як і раніше, металевими парканами та щільним оточенням правоохоронців.
Вийти за огорожу, як і потрапити за неї, неможливо.
Час від часу зі сцени лунає фонограма пісні Павла Зіброва “Єднаймося”.
На тему: У Маріїнському парку столиці проходить мітинг прихильників Януковича
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 грудня, до центру Києва почали стягувати сили правоохоронців. Вони практично оточили Майдан Незалежності з усіх боків. Також на Хрещатик приїхала важка снігоприбиральна техніка. Учасники акції протесту на Майдані Незалежності готуються відбивати штурм.
У цей час правоохоронці в урядовому кварталі оточили наметові містечка учасників Євромайдану, які вони спорудили поблизу Кабінету міністрів.
У Міністерстві внутрішніх справ України заявили, що правоохоронці почали відтісняти протестуючих з проїжджих частин вул. Грушевського, вул. Інститутської. Такі дії вони пояснюють «численними зверненнями, що стосуються блокування проїжджих частин».