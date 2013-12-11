ЗМІ: "Тітушкам"-провокаторам із Запоріжжя пропонують по $100 на день

Із Запоріжжя на Майдан Незалежності до Києва планують привезти "тітушок", яким обіцяють платити по 100 доларів на день.

Про це на своїй сторінці в Facebook пише головний редактор місцевої газети Богдан Василенко.

Василенко розмістив повідомлення, в якому йдеться про те, що "тітушки" гратимуть роль провокаторів, їх просили не надягати спортивну форму.

"Добрий день, Богдане. Мені годину тому зателефонувала колега по роботі і сказала, що її чоловікові (він спортсмен) запропонували виїхати на Майдан - оплата 100 доларів на день (орієнтовно на п'ять днів планують) - і зараз йде жорсткий відбір хлопців - спортсменів (охочих немало!) на виїзд до Києва (в якості провокаторів) за цим тарифом. Виїзд 6-ти автобусів планують з Райдуги - 14 грудня о 20.00. Сказали - не вдягати спортивну форму. Може вам буде корисна ця інформація", - цитує Василенко текст повідомлення, яке він отримав.

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Як повідомляв УНІАН, очевидці в центрі Києва сьогодні вночі, з 10 на 11 грудня, масово повідомляли в соцмережах про те, що ліквідацію барикад під прикриттям "Беркута" здійснюють "тітушки". Ці люди одягнені у жилетки працівників комунальних служб, однак за спортивним виглядом, віком і одягом під жилетами дуже схожі на "тітушек".

Очевидці подій, зокрема оператори онлайн-трансляцій, запитували у цих помічників "Беркута", що вони роблять і скільки їм за це платять. Але "тітушки" працювали мовчки.