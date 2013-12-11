ЗМІ: "Тітушкам"-провокаторам із Запоріжжя пропонують по $100 на день
Із Запоріжжя на Майдан Незалежності до Києва планують привезти "тітушок"
Із Запоріжжя на Майдан Незалежності до Києва планують привезти "тітушок", яким обіцяють платити по 100 доларів на день.
Про це на своїй сторінці в Facebook пише головний редактор місцевої газети Богдан Василенко.
Василенко розмістив повідомлення, в якому йдеться про те, що "тітушки" гратимуть роль провокаторів, їх просили не надягати спортивну форму.
"Добрий день, Богдане. Мені годину тому зателефонувала колега по роботі і сказала, що її чоловікові (він спортсмен) запропонували виїхати на Майдан - оплата 100 доларів на день (орієнтовно на п'ять днів планують) - і зараз йде жорсткий відбір хлопців - спортсменів (охочих немало!) на виїзд до Києва (в якості провокаторів) за цим тарифом. Виїзд 6-ти автобусів планують з Райдуги - 14 грудня о 20.00. Сказали - не вдягати спортивну форму. Може вам буде корисна ця інформація", - цитує Василенко текст повідомлення, яке він отримав.
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Як повідомляв УНІАН, очевидці в центрі Києва сьогодні вночі, з 10 на 11 грудня, масово повідомляли в соцмережах про те, що ліквідацію барикад під прикриттям "Беркута" здійснюють "тітушки". Ці люди одягнені у жилетки працівників комунальних служб, однак за спортивним виглядом, віком і одягом під жилетами дуже схожі на "тітушек".
Очевидці подій, зокрема оператори онлайн-трансляцій, запитували у цих помічників "Беркута", що вони роблять і скільки їм за це платять. Але "тітушки" працювали мовчки.