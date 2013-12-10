"Тітушки" заблокували вхід Представництва ЄС в Україні (фото)

“Тітушкі” заблокували вхід Представництва Європейського Союзу в Україні.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав речник Представництва Євросоюзу Давід Стулик.

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При цьому він розмістив фото, на якому видно, що близько 20 осіб з українськими прапорами стоять перед входом до представництва.