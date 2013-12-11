У Донецьку збирають каски і респіратори для учасників Євромайдану

Як передає кореспондент УНІАН, такі заклики пролунали сьогодні ввечері в Донецьку біля пам`ятника Тараса Шевченка на черговому мітингу на підтримку київського Євромайдану, куди прийшло майже 250 осіб.

У режимі «вільного мікрофона» виступали усі бажаючі, які прийшли на акцію, висловлюючи свою солідарність з тими, хто в Києві на Євромайдані «сьогодні відстоює право жити у вільній країні, без корупції, хабарництва, в країні, де всі рівні перед законом».

Крім того, за словами громадської активістки Світлани Дадашової, члена Координаційної робочої групи Донецького Комітету національного спротиву, з сьогоднішнього дня активісти донецького Євромайдану крім збору продуктів, грошей і теплих речей, почали збір засобів захисту для мітингувальників у Києві.

«Ті, хто зараз на Майдані, після минулої ночі просять засоби захисту - каски, респіратори, щоб можна було захищатися», - додала Дадашова.