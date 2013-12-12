Продуктів на Євромайдані вистачає “як мінімум на 5-6 днів”

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав один з комендантів Євромайдану народний депутат України Михайло Блавацький (фракція “Свобода”).

Він наголосив, що люди приносять продукти.

“Облогу ми можемо тримати як мінімум 5-6 днів”, - сказав він.

Ще один з комендантів Євромайдану Степан Кубів подякував за надані в останні дні “харчові пакети”, оскільки серйозно збільшилась кількість людей, які перебувають на Майдані.

За його словами, “збільшення Майдану відбулося від 3 до 10 разів у будні дні”.

Ще один з комендантів Євромайдану, народний депутат України Сергій Аверченко (фракція партії “УДАР”) зазначив, що окремі люди, підприємці допомагають Євромайдану.

За його словами, коли вони хотіли купити “буржуйки” для обігрівання людей, то їм віддали їх безкоштовно, зазначивши, що привезуть самі безкоштовно, а «ви тільки стійте тут (йдеться про Майдан — УНІАН) до перемоги».

В той же час коменданти зазначили, що інколи на Євромайдані виявляють провокаторів, які завдають шкоди іміджу для Євромайдану.

Вони наголосили, що у зв'язку з цим утворено не тільки інформаційний центр на Євромайдані, а й психологічний центр, щоб працювати, зокрема, із такими людьми, а також виявляти їх.