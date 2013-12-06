У Черкасах для столичного Євромайдану збирають продукти та речі

У Черкасах відкрили пункти прийому продуктів та речей для Євромайдану в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, допомогу мітингуючим у Києві збирають на площі біля Черкаської міськради у встановленому сьогодні наметі Штабу національного спротиву, а також у приміщенні обласної організації ВО «Батьківщина».

Активісти штабу просять усіх небайдужих допомогти, хто чим може учасникам акції протесту.

Черкащан просять приносити військові намети, пінопласт на підлоги та каремати, теплі речі, зокрема шапки, шкарпетки, рукавички, куртки, взуття, а також столи, стільці, каструлі, чайники, цвяхи, обігрівачі, плівку для накриття наметів, мітли, совки, одноразовий посуд, городину і фрукти.

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За словами організаторів штабу, черкащани вже сьогодні відгукнулися на заклик. В основному приносять посуд і їжу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Черкасах на площі біля Черкаської міськради встановили намет Штабу національного спротиву. Біля нього збираються люди, які підтримують київський Євромайдан.