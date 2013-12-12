Європейська площа і Хрещатик заставлені автомобілями

Як передає кореспондент УНІАН, мітингувальники у кількості близько 5000 осіб слухають зі сцени виступи українських артистів.

Частина Європейської площі та Хрещатика у напрямку Майдану заставлені автомобілями. Так само автомобілі припарковані з боку вул. Хмельницького.

Частина мітингувальників продовжує займатися благоустроєм наметового містечка. Незначна кількість учасників акції перебувають біля барикад.

Обстановка спокійна. Люди поводяться доброзичливо. Співробітників міліції поки що немає.