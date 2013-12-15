ЦВК створила групу для надання допомоги членам вибіркомів на повторних виборах

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ЦВК.

Згідно з розпорядженням голови Центрвиборчкому Михайла Охендовського утворено робочу групу із узагальнення оперативної інформації про хід та підсумки голосування у день повторних виборів народних депутатів України 15 грудня 2013 року в одномандатних виборчих округах № 94, 132, 194, 197, 223. До її складу увійшли три члени комісії та працівники Секретаріату ЦВК, йдеться в повідомленні.

Зокрема, члени комісії, які є кураторами регіонів, де проходитимуть повторні вибори, в постійному режимі перебуватимуть на оперативному зв’язку з відповідними окружними виборчими комісіями з метою надання їм компетентної організаційно-методичної допомоги як під час голосування, так і в процесі підрахунку голосів виборців та складання відповідних протоколів, наголосили в ЦВК.

Окрім того, в складі зазначеної робочої групи створено дев’ять підгруп. Зокрема, підгрупа приймання, опрацювання та узагальнення оперативної інформації про хід та підсумки голосування прийматиме від ОВК засобами ЄІАС «Вибори» відповідну інформацію та після її узагальнення буде оприлюднювати на офіційному веб-сайті ЦВК.

Крім того, на підгрупу взаємодії з окружними виборчими комісіями покладено завдання забезпечення надходження від ОВК зазначеної інформації телефонним та факсимільним зв’язком у разі неможливості її передачі засобами ЄІАС «Вибори».

Також в день голосування активно працюватиме юридична підгрупа, фахівці якої надаватимуть попередню правову оцінку зверненням, що можуть надходити до ЦВК, готуватимуть проекти інших необхідних документів.

А перед підгрупою взаємодії з офіційними спостерігачами поставлено завдання максимально сприяти офіційним спостерігачам від іноземних держав та міжнародних організаціям у здійсненні ними своїх повноважень, повідомили в прес-службі.