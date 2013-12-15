Опозиція заявляє, що добиватиметься відставки уряду "будь-якими засобами"

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк заявив на Народному віче на Майдані Незалежності у Києві.

За його словами, опозиція почала знову збирати підписи народних депутатів за відставку уряду.

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“На наступний тиждень ми всіма засобами і методами будемо добиватися або голосування за відставку уряду, або письмової заяви “видатного українця Азарова” про відставку і похід на пенсію із персональною пенсією 1124 гривні”, - підкреслив Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 грудня, позафракційний народний депутат Олесь Доній заявив, що опозиція зібрала понад 170 підписів народних депутатів за відставку уряду.

3 грудня ВР не змогла відправити Кабмін у відставку: за проект постанови, внесений опозицією, щодо відповідальності уряду, проголосували лише 186 народних депутатів.