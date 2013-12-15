На Майдані заявили, що уряд не має права підписувати в Москві жодних документів, які перешкодять інтеграції з ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, про це позафракційний народний депутат Петро Порошенко заявив у своєму виступі на Народному віче на Майдані Незалежності у Києві.

“17 числа делегація уряду вирушає до Москви. Ми не уповноважуємо її підписувати жоден документ, який закриває шлях до Європи. І якщо буде підписано, то ці люди не представляють народ України”, - сказав Порошенко.

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Він наголосив, що вже “у вівторок-середу (17-18 грудня - УНІАН) ми чітко заявимо про наші подальші кроки”.

Також Порошенко повідомив, що завтра вирушає до Брюсселя, де о 16.00 проведе зустріч з Президентом Єврокомісії Жозе Мануелем Бар розу, і скаже йому, що «Україна хоче бути в ЄС».

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня в Москві відбудеться засідання Українсько-Російської міждержавної комісії під головуванням президентів Віктора Януковича і Володимира Путіна.