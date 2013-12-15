Колони мітингувальників йдуть пікетувати МВС, СБУ та Центрвиборчком

15:30, 15 грудня 2013
Політика
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З Майдану Незалежності, де проходить Народне віче, вирушають три колони мітингувальників.

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Як передає кореспондент УНІАН, одна колона направляється до будівлі СБУ на Володимирській, 33, друга йде до Міністерства внутрішніх справ на вулицю Богомольця, а третя - до Центральної виборчої комісії на площу Лесі Українки.

Мітингувальники зібрались на заклик зі сцени Майдану народного депутата від ВО “Батьківщина” Олександр Турчинов.

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Люди йдуть, щоб висловити протест проти політичних переслідувань активістів, а також щоб спонукати Центрвиборчком об`єктивно встановити результати повторних виборів народних депутатів у п’яти округах, що відбувається сьогодні

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