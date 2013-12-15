Майдан вимагає звільнити усіх політв`язнів, включаючи Тимошенко - резолюція

Як передає кореспондент УНІАН, текст резолюції зі сцени Майдану оприлюднила громадський діяч та журналіст Тетяна Чорновіл.

Як зазначається у резолюції, люди вийшли на Майдан, щоб відстоювати своє європейське майбутнє, але «за вказівкою Януковича країною прокотилася нова хвиля політичних арештів», тому «ми вимагаємо від Януковича випустити на волю всіх політично репресованих, як під час попередніх років, так і останнім часом».

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У документі також ідеться, що ця вимога є однією з передумов переговорів із владою.

«Ми повинні, щоб гасло «Юлі – волю» постійно звучало і Янукович чув його в «Межигір`ї», - наголосила Чорновіл.