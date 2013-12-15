Близько 300 мітингувальників з Євромайдану прийшли до ЦВК

Як передає кореспондент УНІАН, учасники пікету наголошують, що це мирна акція, і вони прийшли, щоб контролювати роботу ЦВК.

Мітингувальники поводяться спокійно і не намагаються потрапити на територію ЦВК. Вони розташувались вздовж ринку перед центральним входом до будівлі комісії. Один з активістів пообіцяв, що люди не будуть прориватись до будівлі. Пікетувальники тримають в руках прапори України, Євросоюзу а також опозиційних політичних партій.

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За залізним парканом біля ЦВК перебуває близько 10 правоохоронців, які також поводяться спокійно.

Як повідомляв УНІАН, лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк закликав учасників Народного віче зібратися біля ЦВК, щоб захистити результати виборів народних депутатів у 5 одномандатних округах, що проходять сьогодні.