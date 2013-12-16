ЄС "дуже стурбований" заявами влади, але готовий допомогти Україні - Ештон

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Кетрін Ештон заявила журналістам перед засіданням Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ 28-ми країн-членів ЄС.

"Ми дуже стурбовані, коли ми бачимо деякі заяви, які були зроблені, і моєю метою розмови з Президентом Януковичем було дізнатися, які короткотермінові економічні причини не дали йому змоги підписати (Угоду про асоціацію між Україною та ЄС - УНІАН), і я відчуваю, що ми можемо працювати з ним для вирішення цих питань", - сказала Ештон.

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"Деякі проблеми можна вирішити через підтримку Європейського Союзу, інші - через фінансові інституції, деякі - через роль приватного сектору, але всі ці варіанти можливі", додала вона.

Міністри закордонних справ ЄС сьогодні на засіданні серед інших питань розглянуть також ситуацію в Україні. Головуватиме на засіданні Кетрін Ештон.

Як повідомляв УНІАН, Президент Віктор Янукович та прем'єр-міністр Микола Азаров наприкінці минулого тижня критикували деякі положення Угоди про асоціацію з ЄС, як невигідні для України, а Президент також не виключив звільнення чиновників, які працювали над положеннями угоди.

Ештон перебувала у Києві, де зустрічалась з Януковичем, 10-11 грудня.