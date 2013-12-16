Криза в Україні не повинна негативно вплинути на відносини між ЄС та Росією - Ештон
Верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон заявила, що нинішня політична криза в Україні не повинна негативно вплинути на відносини між Євросоюзом та Росією.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Кетрін Ештон заявила журналістам перед засіданням Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ 28-ми країн-членів ЄС.
"Я не думаю, що криза в Україні повинна мати негативний вплив на наші відносини з Росією. Проте, це означає, що ми маємо серйозно подивитися на той спосіб, в який країни ухвалюють свої рішення і мають право на ухвалення своїх рішень", - сказала Ештон.
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Міністри закордонних справ ЄС сьогодні проведуть робочий обід з главою російської дипломатії Сергієм Лавровим, який минулого тижня заявив, що серед тем, що порушуватимуться на зустрічі, буде також ситуація в Україні.
ЄС виступає проти економічного тиску з боку Росії на Україну, а Росія вважає, що деякі заяви і кроки з боку ЄС щодо України є втручанням в її внутрішні справи.