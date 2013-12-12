ЄС хоче контакту з владою України, а не санкцій - речниця Ештон

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявила на брифінгу речниця Верховного представника ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон Майя Косьянчич.

На запитання про заяву речника Держдепартаменту США щодо розгляду Вашингтоном питання санкцій Косьянчич відповіла: "Ми бачили повідомлення з ЗМІ зі Сполучених Штатів. Ми пропонуємо продовжувати нашу політику, як Ештон сказала вчора це чітко: ми маємо бути в контакті з Україною для допомоги в пошуку політичного вирішення кризи".

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Як повідомляв УНІАН, речниця Держдепу США Джен Псакі заявила, що відомство розглядає різні варіанти реагування на останні події в Україні, зокрема й запровадження санкцій проти керівництва держави. «Усі політичні опції, зокрема і санкції, розглядаються. Однак наразі триває оцінка ситуації», – сказала Псакі.