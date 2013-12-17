Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв привітав по телефону главу уряду України Миколу Азарова з днем ​​народження і обговорив з ним розвиток торгово-економічного співробітництва, повідомляє РІА Новости.

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"Відбулася телефонна розмова прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва з прем'єр-міністром України Миколою Азаровим. Медведєв привітав Азарова з днем ​​народження і обговорив з ним питання торговельно-економічного співробітництва", - повідомила прес-секретар глави російського уряду Наталія Тімакова.