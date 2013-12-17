Сьогодні, 17 грудня, прем’єр-міністрові України Миколі Азарову виповнюється 66 років.

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Довідка. Микола Азаров народився 17 грудня 1947 року в місті Калуга (Росія) у родині гірничого інженера Яана Робертовича Пахло, естонця за національністю та росіянки Катерини Павлівни Кваснікової.

В 1970 році закінчив МДУ за спеціальністю геолог-геофізик.

З 1984 до 1995 року працював заступником директора та директором Українського державного науково-дослідного і проектно-конструкторського інституту гірничої геології, геомеханіки та маркшейдерської справи.

У 1994–1998 роках - народний депутат України другого скликання.

1996 - 2002 роках - Голова Державної податкової адміністрації України.

З 2002 року обіймає різні посади в уряді, в тому числі міністра фінансів і в.о. прем’єр-міністра, з 11 березня 2010 року - прем’єр-міністр України.