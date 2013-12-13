Медведєв вважає візити політиків з ЄС на Євромайдан грубим втручанням у справи України

Медведєв сказав: "Поїздки деяких представників Євросоюзу та інших країн з виходом на найбільш активні у громадянському плані місця, де проводяться несанкціоновані заходи, я не можу назвати інакше як грубим втручанням у суверенну державу", повідомляє ІТАР-ТАСС.

Медведєв зазначив, що "не впевнений, що все, що відбувається зараз в Україні, може бути описано як визначення, як боротьба із совком".