Медведєв вважає візити політиків з ЄС на Євромайдан грубим втручанням у справи України
16:24, 13 грудня 2013Політика
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Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв розцінює візити політиків Европейського Союзу на київські мітинги як грубе втручання в справи суверенної держави.
Медведєв засудив візити політиків ЄС на мітинги в Україні
Медведєв сказав: "Поїздки деяких представників Євросоюзу та інших країн з виходом на найбільш активні у громадянському плані місця, де проводяться несанкціоновані заходи, я не можу назвати інакше як грубим втручанням у суверенну державу", повідомляє ІТАР-ТАСС.
Медведєв зазначив, що "не впевнений, що все, що відбувається зараз в Україні, може бути описано як визначення, як боротьба із совком".
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