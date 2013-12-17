Опозиція збирається оцінити переговори Януковича в Москві

Сьогодні о 18.00 на Майдані Незалежності розпочнеться мітинг, на якому лідери опозиції та громадські діячі дадуть оцінку результатам переговорів Президента України Віктора Януковича у Москві.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Батьківщина».

На тему: Опозиція заявляє, що добиватиметься відставки уряду "будь-якими засобами"

Як ідеться у повідомленні, опозиція має інформацію про те, що Янукович збирається підписати у Москві певні документи щодо взаємодії України і Митного союзу. "Це остаточна відмова від європейської інтеграції, чого ми не можемо допустити", - наголошують у Штабі національного спротиву.

"Тому ми запрошуємо всіх небайдужих зібратися сьогодні на Майдані о 18.00, щоб разом показати, чого насправді прагне український народ", - закликають в опозиції.