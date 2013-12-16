П'ять тисяч людей продовжують мітингувати на Майдані Незалежності
09:46, 16 грудня 2013Політика
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Близько 5 тис. осіб продовжує мітингувати на Майдані Незалежності.
Ранок на Майдані зустріли традиційно
Як передає кореспондент УНІАН, на даний момент деякі протестуючі, які простояли всю ніч, пішли відпочивати. Їх змінили люди, що прийшли з КМДА, Будинку профспілок, Жовтневого палацу.
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Ранок на Майдані розпочався традиційно: молитва, кожну годину — гімн, підготовка багать, прибирання території.
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