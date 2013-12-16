П'ять тисяч людей продовжують мітингувати на Майдані Незалежності

Як передає кореспондент УНІАН, на даний момент деякі протестуючі, які простояли всю ніч, пішли відпочивати. Їх змінили люди, що прийшли з КМДА, Будинку профспілок, Жовтневого палацу.

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Ранок на Майдані розпочався традиційно: молитва, кожну годину — гімн, підготовка багать, прибирання території.