П'ять тисяч людей продовжують мітингувати на Майдані Незалежності

09:46, 16 грудня 2013
Політика
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Близько 5 тис. осіб продовжує мітингувати на Майдані Незалежності.

майдан

Як передає кореспондент УНІАН, на даний момент деякі протестуючі, які простояли всю ніч, пішли відпочивати. Їх змінили люди, що прийшли з КМДА, Будинку профспілок, Жовтневого палацу.

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Ранок на Майдані розпочався традиційно: молитва, кожну годину — гімн, підготовка багать, прибирання території.

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