Харківська «Батьківщина» вимагає забезпечити безпеку активістів місцевого Євромайдану

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося в заяві фракції, яку сьогодні, 25 грудня, під час сесії Харківської міськради оприлюднив депутат від «Батьківщини» Максим Олексієнко.

«Протягом 36 днів, а саме стільки триває мирний протест громадян, у Харкові скоєно низку злочинів проти активістів Євромайдану», - сказав Олексієнко.

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Він, зокрема, нагадав, що 29 листопада скоєно побиття співорганізатора харківського Євромайдану, президента Фонду місцевої демократії Ольги Мірошник, 2 грудня – скоєно напад на учасників мирного пікету позачергової сесії Харківської обласної ради, під час якого молодики запустили в учасників пікету феєрверк, 5 грудня – викрадено генератор, який забезпечував живлення електроапаратури харківського Євромайдану, 13 грудня – біля будинку по вул. Сумській, 17, спалено мікроавтобус, на якому перевозилось обладнання Євромайдану, 20 грудня – здійснено напад на офіс Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Т.Шевченка, за адресою вул. Римарська, 18, де знаходиться штаб Євромайдану, 24 грудня – спалено автомобіль, на якому перевозилось обладнання для Євромайдану, а також в центрі міста двоє невідомих скоїли напад на співорганізаітора харківського Євромайдану Дмитра Пилипця, який отримав ножові поранення.

«Ми вимагаємо від харківської влади забезпечити особисту безпеку та недоторканість майна громадян, які реалізують своє конституційне право на мирний протест», - підкреслив Олексієнко.

Фракція політичної партії «ВО «Батьківщина» у Харківській міській раді звернулася до правоохоронних органів міста та області з вимогою провести неупереджене розслідування скоєних злочинів та покарати винних відповідно до чинного законодавства України.