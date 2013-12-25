Добкін розповів, кому вигідні напади на активістів Євромайдану

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку під час підсумкової прес-конференції висловив голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін.

Він висловив переконання, що заяви активістів про побиття та провокації спрямовані на те, щоб підтримувати увагу суспільства до Євромайдану, безплатно потрапляючи в новини центральних телеканалів.

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«Я сьогодні в одній із соціальних мереж написав коротке повідомлення: «Навіщо сьогодні сучасним нацистам в Україні підпалювати Рейхстаг (маються на увазі події 1933 року, коли нацисти звинуватили у підпалі будівлі німецького парламенту комуністів. На думку більшості істориків, це була спланована провокація з боку НСДАП - УНІАН), якщо можна побити з десяток своїх активістів – і справу зроблено», - зауважив він.

Губернатор зазначив, що «київський Євромайдан здувається». «Задаючись питанням, кому це (побиття активістів - УНІАН) вигідно, я можу сказати, це вигідно тим, хто сьогодні втрачає контроль над майданними настроями в Києві. Їм потрібна стряска», - висловив переконання керівник області.

«Все це, звичайно ж, за жанром політичного детектива, вимагає нових подій, які струсонуть ситуацію. Кому вигідно сьогодні побиття Тетяни Чорновіл? Вона що, носій якоїсь інформації, яка може кардинально поміняти ставлення людей до влади? Кому вигідне побиття Дмитра Пилипця з нанесенням йому ножових поранень? У Харкові, скажіть, він що суперник меру на виборах або він може якимсь чином впливати на роботу обласної державної адміністрації, або він заважає нам працювати? Нехай не ображається Дмитро, але він взагалі нам нешкідливий, навіть 1% не приносить дискомфорту», - сказав Добкін.

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На думку губернатора, заяви активістів про те, що провокації стосовно харківського Євромайдану чиняться вже не за замовленням місцевої влади, а спецслужбами, зроблені для того, щоб «вивести це з локального, регіонального прецеденту» та перевести «на масштаб країни».

«Майданом управляють не Пилипці та Чорновіли, майданом управляють абсолютно продумані та прагматичні люди, які витрачають на це колосальні гроші, а ще більші гроші вони знають, що можуть отримати. І нічиє життя, нічиє здоров’я, нічия зовнішність не стане перепоною для реалізації цих планів. Я абсолютно переконаний, що той, хто тверезо розрахував такий підвід інформаційних приводів під сьогоднішній день, вони готові й на убивства, й на більш серйозні побиття людей, де порізані м’які тканини Дмитра Пилипця покажуться просто дитячою казкою», - сказав Добкін.