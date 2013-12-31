Ахметов вийшов до протестувальників під його будинком (відео)

Більше 10 громадських активістів пікетують у Донецьку будинок, де живе відомий бізнесмен Ренат Ахметов.

Пряму трансляцію пікету веде сайт “Новини Донбасу”.

Протестувальники вимагають від Ахметова припинити фінансування влади, “тітушок” тощо. “Припиніть фінансувати кривавий режим”, - скандують активісти.

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На сайті розміщено фотографії, де видно, що Ахметов вийшов до учасників акції та поспілкувався з ними. “Він вийшов до протестуючих і заявив, що він готовий до діалогу, але активісти починають з обману. Він сказав, що він живе в Донецьку і найбільшим покаранням для нього буде, якщо він не зможе ходити по цій землі і дихати цим повітрям”, - повідомляє видання.