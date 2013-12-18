Близько 60 активістів влаштували під вікнами Ахметова у Лондоні Євромайдан (фото)

23:19, 18 грудня 2013
Політика
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У Лондоні у середу, 18 грудня, відбулася чергова акція солідарності з Євромайданом. Більше півсотні українців зібралися під стінами будинку, у якому Ринат Ахметов придбав найдорожчу квартиру у Британії.

Лондон Євромайдан під вікнами Ахметова Фото: Andy Hunder

Мітингувальники тримали у руках плакати з написами "Україна хоче Європу", "Лондон слідкує за тобою", "Ми потребуємо дій, а не слів", "Ахметов, ти можеш зупинити кровопролиття" тощо, повідомляє VIDIA.

Лондон Євромайдан під вікнами Ахметова Фото: Andriy Gerus

Як повідомив голова Українського інституту в Лондоні Енді Гундер, до пікетувальників вийшов лише начальник охорони, щоб поцікавитись, до кого приїхали всі ці гості.

Лондон Євромайдан під вікнами Ахметова Фото: Andriy Gerus

Як відомо, раніше українці вже пікетували лондонський офіс компанії Ахметова System Capital Management, після чого від імені Ахметова з’явилася заява з оцінкою політичної кризи в Україні.

Ахметов контролює більшість від Партії регіонів у парламенті. Саме ця більшість досі не відправила у відставку уряд Миколи Азарова, чиї рішення змусили сотні тисяч людей вийти на акції протесту.

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