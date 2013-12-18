Близько 60 активістів влаштували під вікнами Ахметова у Лондоні Євромайдан (фото)

Мітингувальники тримали у руках плакати з написами "Україна хоче Європу", "Лондон слідкує за тобою", "Ми потребуємо дій, а не слів", "Ахметов, ти можеш зупинити кровопролиття" тощо, повідомляє VIDIA.

Як повідомив голова Українського інституту в Лондоні Енді Гундер, до пікетувальників вийшов лише начальник охорони, щоб поцікавитись, до кого приїхали всі ці гості.

Як відомо, раніше українці вже пікетували лондонський офіс компанії Ахметова System Capital Management, після чого від імені Ахметова з’явилася заява з оцінкою політичної кризи в Україні.

Ахметов контролює більшість від Партії регіонів у парламенті. Саме ця більшість досі не відправила у відставку уряд Миколи Азарова, чиї рішення змусили сотні тисяч людей вийти на акції протесту.