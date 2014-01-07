ЗМІ: Стан Шумахера трохи покращився
11:35, 07 січня 2014Політика
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Стан знаменитого німецького автогонщика Міхаеля Шумахера трохи покращав, хоча залишається критичним.
Міхаель Шумахер / Фото : svit24.net
Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Франс Прес.
Катаючись на лижах у французькому Мерібелі 29 грудня, Шумахер впав і ударився головою об камені. Гонщик, якому 3 січня виповнилося 45 років, перебуває в одному із госпіталів Гренобля у стані коми.
Раніше було опубліковано заяву лікарів, які запевнили, що німець, як і раніше, залишається в критичному, але стабільному стані. Завтра в місті Альбертвіль прокуратура повідомить про хід розслідування інциденту з автогонщиком.
Шумахер сім разів ставав чемпіоном «Формули-1», що є рекордним досягненням. У 2012 році німець залишив автоспорт.
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