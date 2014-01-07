ЗМІ: Стан Шумахера трохи покращився

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Франс Прес.

Катаючись на лижах у французькому Мерібелі 29 грудня, Шумахер впав і ударився головою об камені. Гонщик, якому 3 січня виповнилося 45 років, перебуває в одному із госпіталів Гренобля у стані коми.

Раніше було опубліковано заяву лікарів, які запевнили, що німець, як і раніше, залишається в критичному, але стабільному стані. Завтра в місті Альбертвіль прокуратура повідомить про хід розслідування інциденту з автогонщиком.

Шумахер сім разів ставав чемпіоном «Формули-1», що є рекордним досягненням. У 2012 році німець залишив автоспорт.