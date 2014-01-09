Аеропорт «Одеса» змінив графік прийому й відправки літаків через сильний туман

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, ранкові рейси зі Стамбула й Шереметьєво (Москва) скасовані, літаки з Домодєдово (Москва) і київських аеропортів «Бориспіль» і «Жуляни» затримуються більш ніж на годину.

Також, згідно з даними онлайн-табло аеропорту, рейс із Одеси до Стамбула на 10.05 скасовано, рейс із Одеси до Шереметьєво (Москва) перенесено з 10.35 на 17.35.

Графік прибуття й відправлення інших літаків поки залишається без змін.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Одеса» належить до групи найбільших аеропортів України й пов'язаний повітряними лініями з багатьма містами України, СНД, а також країнами Західної Європи, Азії, Африки.

За підсумками 2012 року аеропорт «Одеса» збільшив пасажиропотік на 10,1% - до 907,6 тис. пасажирів.

Нагадаємо, в грудні минулого року аеропорт не працював через сильний туман.