Аеропорт «Одеса» не працює через сильний туман

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, рейс з Тель-Авіва, який мав прибути о 4.10, планують прийняти о 12.15.

Крім того, згідно з онлайн-табло аеропорту, скасовано рейс із Стамбула (літак мав прибути о 9.10), затримується рейс з Борисполя, два – з Внуково, Домодєдово, Жулян і Стамбула. Також скасовано рейс на 10.05 з Одеси на Стамбул; ще два (на Стамбул), два (на Внуково) і один (Домодєдово) перенесено на пізніший час.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Одеса» належить до групи найбільших аеропортів України і пов'язаний повітряними лініями з багатьма містами України, СНД, а також країнами Західної Європи, Азії, Африки.

За підсумками 2012 року аеропорт «Одеса» збільшив пасажиропотік на 10,1% - до 907,6 тис. пасажирів.