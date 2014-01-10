У 2015 році Україні бракуватиме 170 тисяч IT-фахівців

«Дефіцит у 2015 році становитиме близько 100 тис. фахівців у IT-експорті та близько 70 тис. на внутрішньому ринку», - цитує прес-служба голову агентства Володимира Семиноженка.

За його словами, на початок 2014 року кількість IT-фахівців в Україні становить близько 250 тис. чоловік, 40 тис. із них - сертифіковані фахівці, які створюють конкурентоспроможну експортно-орієнтовану продукцію.

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При цьому щорічний приріст кадрів у IT-сфері становить 15,5 тис. чоловік, і він не в змозі забезпечити потреби ринку.

Семиноженко також зазначив, що згідно з даними Європейської Комісії, незабаром з проблемою дефіциту IT-фахівців зіткнеться і Євросоюз.

«Прогнозують, що вже в 2015 році брак айтішників на території ЄС може досягти 900 тис. І це при тому, що кількість випускників-комп'ютерників тримається на рівні 100 тисяч», - відзначив він.

На сьогоднішній день у світі близько 18,2 млн. IT-фахівців. Їхня кількість до 2019 року може зрости на 45% - до 26,4 млн. чоловік. Зараз лідером у IT є США, які мають 3,6 млн. розробників, далі йде Індія - 2,75 млн. За прогнозами експертів, вже в 2018 році ситуація зміниться і кількість індійських фахівців збільшиться до 5,2 млн. проти 4,5 млн. американських. До цього часу кількість «айтішників» у Китаї становитиме майже 1,9 млн. програмістів, а в Росії - близько 1,3 млн.

Як повідомляв УНІАН, згідно зі звітом «Вимірювання інформаційного суспільства» Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ) ООН, Україна посідає 68-е місце в світі за розвитком інформаційно-комунікаційних технологій. В цілому рейтинг охоплює 157 країн.

Лідирує вже третій рік поспіль Корея, на 2-му місці Швеція, на 3-му - Ісландія. США перебувають на 17-м місці індексу ІКТ, Польща - на 37-му місці, Росія - на 40-му.