В Україні зростає потреба в IТ -фахівцях

Про це заявив голова Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації Володимир Семиноженко, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

За його словами, незважаючи на те, що ринок IT розвивається швидкими темпами, Україна все одно відчуває нестачу фахівців з інформаційних технологій.

Семиноженко зазначив, що українські вищі навчальні заклади щорічно випускають близько 16 тис. фахівців у сфері інформаційних технологій, але тільки 4-5 тис. з них працевлаштовуються за фахом. Разом з тим фахівці галузі ІТ - найбільш затребувані кандидати на ринку праці: на одного фахівця в цій сфері може припадати до п'яти відкритих вакансій.

За словами Семиноженка, уряд вже вживає заходи, які спрямовані на значне поліпшення кількості та якості ІТ- фахівців, які випускаються вищими навчальними закладами України . Йдеться про підтримку галузі інформаційних технологій, спрощення ведення бізнесу, оподаткування та підготовки фахівців. Зокрема, Кабінет міністрів удвічі збільшив обсяг держзамовлення на підготовку студентів для високотехнологічних галузей економіки, зазначив він.

"Але, враховуючи динаміку розвитку галузі, потреби держави в ІТ- фахівцях і надалі будуть рости. Тому потрібні додаткові стимули , щоб утримати цей розвиток, скоротити диспропорцію в попиті і пропозиції висококваліфікованих фахівців, зупинити їх можливий відтік за кордон" , - зазначив Семиноженко .

За його словами , задовольнити попит в ІТ- кадрах неможливо тільки за рахунок збільшення набору абітурієнтів - це лише часткове вирішення проблеми, адже курс навчання триває в середньому 5 років. На його думку, зростаючу потребу в кадрах можна вирішити шляхом підвищення кваліфікації фахівців, перепідготовки, другої вищої освіти . І тут не останню роль повинні зіграти ІТ -компанії, кількість яких щороку зростає. Зокрема, в Україні, за офіційними даними, працює 3 тис. 292 підприємств та організацій, які декларують основним видом діяльності сферу IT -технологій.

При цьому Семиноженко нагадав, що в парламенті зареєстровано законопроект, що дозволяє стимулювати розвиток вітчизняних ІТ- підприємств: податкові стимули, які передбачені законопроектом, дозволять вивести з "тіні" українські ІТ -компанії.

Крім того, розробляється програма розвитку IT -галузі, яка буде представлена ​​вже найближчим часом .