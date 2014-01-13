Одеські й київські шахісти провели матч на підтримку Євромайдану

Як повідомив УНІАН один із ініціаторів та учасників матчу, що відбувся по Інтернету, міжнародний гросмейстер Михайло Голубєв, шахісти відновили стару традицію – провели консультаційну партію, історія яких почалася кілька сторіч тому, провели матч «Хід до Європи».

У складі кожної команди були чотири шахісти. Київ представляли міжнародні гросмейстери Володимир Баклан, Андрій Баришполець, Андрій Зонтах і Георгій Тимошенко, а Одесу - міжнародні гросмейстери Михайло Голубєв, Микола Легкий, Андрій Сумець, а також майстер ФІДЕ Георгій Содоль.

«За умовами, гравці мали право вибирати хід у партії спільним рішенням або довіряти право ходу одному з гравців у довільній черговості. Контроль часу – по 20 хвилин на всю партію кожної з команд. Місце гри в Інтернеті – на сервері Playchess.com. Місце гри в Одесі – офіс обласної організації партії «Батькiвщина», в Києві – Майдан Незалежності», - сказав Голубєв.

Перед початком матчу до учасників звернувся президент Європейського шахового союзу, болгарський шахіст Сильвіо Данаїлов, який підтримав ідею проведення матчу.

За словами Голубєва, одесити грали білими, ближче до кінця матчу допустили кілька помилок, але все-таки виграли 1:0 - киянам для перемоги не вистачило кілька секунд.

«Хто б не виграв, все одно переміг Майдан», - підкреслив Голубєв.