Міліція провела експертизу записів відеореєстратора з автомобіля Чорновол

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник начальника Головного слідчого управління МВС Олександр Гнатів під час засідання Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформації.

“На сьогоднішній день відеореєстратор вже знаходиться в органах внутрішніх справ, але він був наданий нам не відразу після скоєння злочину, хоча така можливість була у сторони захисту, трохи пізніше”, - сказав він.

Гнатів також повідомив, що було проведено експертизу записів відео реєстратора, і її матеріали наразі знаходяться у матеріалах кримінального провадження та опрацьовуються.

Крім того, Гнатів зауважив, що якби відеореєстратор було надано відразу після скоєння злочину, то це могло б сприяти швидшому встановленню причетних до побиття осіб.

Як повідомлялося, в ніч на 25 грудня журналістку Чорновол, яка їхала на своєму автомобілі, жорстоко побили чоловіки на Бориспільській трасі неподалік від Києва. Міліція відкрила кримінальне провадження за статтею «хуліганство», пізніше була додана ще одна стаття - про нанесення тяжких тілесних ушкоджень, яка передбачає суворіше покарання.

Читайте також: Я під вартою лише тому, що дав переночувати підозрюваному в побитті Чорновол - Насіковський

В рамках розслідування затримано п'ятьох підозрюваних.

Після побиття в автомобілі Чорновіл був знайдений відеореєстратор, однак родичі постраждалої не віддали його працівникам міліції.

Народні депутати від опозиції, зокрема Віталій Ярема, заявив: “Ми не дали можливості стерти ту інформацію, яка слугувала сьогодні доказовою базою для викриття тих осіб, які вчинили цей злочин”.