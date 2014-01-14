Я під вартою лише тому, що дав переночувати підозрюваному в побитті Чорновол - Насіковський

Як передає кореспондент УНІАН, про це Насіковський заявив сьогодні в інтерв'ю журналістам під час перерви у засіданні Апеляційного суду Києва, який розглядав його скаргу на запобіжний захід.

«Я тут перебуваю лише тому, що пустив людину переночувати. Так, я підтверджую це. То що, тепер за це у в'язницю садити?», - сказав Насіковський.

Він додав, що не ображається на Чорновол. «Я її не знаю. Мені її по-людськи шкода, варварський злочин здійснений стосовно неї. Але я яке відношення до цього маю?», - підкреслив Насіковський.

Він також нагадав, що Котенко, коли приїхав до нього додому, нічого про те, що трапилося, йому не сказав, хоча і «був дуже засмучений, був не в собі». За словами Насіковського, знаючи характер Котенка, він упевнений, що той ніколи б не підняв руку на жінку. На думку Насіковського, інцидент між Чорновол і Котенком міг бути побутовою ситуацією.

«Або його підставили. Я ніколи не бачив Котенка у бійці», - додав Насіковський.

Розмірковуючи над тим, чому автомобіль Котенка опинився у Броварах, Насіковський припустив, що іномарку могли зупинити, якщо б вона поїхала до Києва, оскільки мала істотні пошкодження.

Відповідаючи на питання, кому може бути вигідне його перебування під вартою, Насіковський сказав, що на його місці може опинитися кожен.

«Влада просто нахапала людей, оскільки була дана команда згори. Вони не випустять мене тільки тому, що народ на Майдані почне кричати, мовляв, ось «тітушок» випускають», - вважає підозрюваний.

Він також поінформував, що, будучи затриманим фактично з 25 грудня, був допитаний лише 7 січня. За словами Насіковського, суд і слідство не взяли до уваги те, що він за власною ініціативи створив в Інтернеті пост, через який закликав Котенка добровільно прийти до міліції і дати свідчення, неодноразово телефонував йому на мобільний.

Також, зазначив Насіковський, слідство не спромоглося встановити, у який час, на які телефонні номери і звідки він телефонував зі свого мобільного телефону.

Крім того, за словами адвоката, слідчі не захотіли встановити, у який час він знімав і ставив сигналізацію, йдучи і повертаючись у свою квартиру. Більш того, як підкреслив Насіковський, пізніше з'ясувалося, що нібито всі записи, що стосуються сигналізації, за останній перед його затриманням тиждень хтось стер.

Після оголошення апеляційним судом рішення про відмову змінити Насіковському запобіжний захід з арешту на звільнення під заставу, його друзі і знайомі, що були присутні в залі, стали обурюватися, зокрема, один із знайомих Насіковського повідомив журналістам, що свідки «до 6 січня бігали за слідчим, щоб підтвердити алібі Насіковського».

«Де правда в цій країні?», - обурювалися друзі підозрюваного.

Насиковський порадив їм «із цим питанням звернутися до Віктора Федоровича Януковича».

Перед початком судового засідання в коридорі суду матері Насіковського стало зле, і їй викликали бригаду швидкої допомоги.

Як повідомляв УНІАН, Чорновол жорстоко побили в ніч на 25 грудня на Бориспільській трасі під Києвом. У МВС повідомили про затримання п'ятьох підозрюваних у побитті журналістки.

27 грудня суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту чотирьом з них - Олександру Храмцову, Насіковському, братам Сергію і Олександру Котенкам.

При цьому лише один з них - Сергій Котенко - був безпосередньо присутній на місці події, в автомобілі Porsche Cayenne, який таранив машину Чорновол. Решта підозрюваних заявляють про наявність алібі.

Сьогодні, 14 січня, Апеляційний суд Києва залишив під вартою Сергія Котенка і Насіковського.