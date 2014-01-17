Прес-секретар Януковича подала у відставку - ЗМІ

Про це повідомляє УНН з посиланням на власні джерела в Адміністрації Президента.

У повідомлені зазначається, що у відставку також подав директор Національного інституту стратегічних досліджень (НІСД) Андрій Єрмолаєв.

Нагадаємо, сьогодні Президент Віктор Янукович звільнив Сергія Львочкіна з посади глави Адміністрації Президента та генерал-полковника Генадія Воробйова з посади командувача Сухопутних військ Збройних Сил України.