Ситуація у центрі Києва залишається спокійною

Як передає кореспондент УНІАН, на Майдані Незалежності мітингувальники займаються буденними справами – чистять сніг, несуть варту на барикадах, спілкуються між собою та слухають виступи зі сцени.

Читайте такожНа барикадах Києва зберігається спокійна обстановкаНа Європейській площі демонстранти облаштували імпровізований стадіон, встановили ворота та грають у футбол. Інші постійно прочищають стік для води, яка тече вулицею Грушевського на площу із брандспойта з боку правоохоронців.

Читайте такожІнший бік життя активістів з Грушевського: перемиря триває

Через сильний мороз вода постійно замерзає, тому мітингувальники облаштували своєрідний акведук з мішків зі снігом, яким вода збігає через усю Європейську площу і стікає у дощову каналізацію біля філармонії. Цю інженерну споруду було облаштовано тому, що, розтікаючись проїжджою частиною, вода замерзає та створює ковзанку, яка перешкоджає руху.