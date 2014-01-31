Мати солдата ВВ: Якщо дадуть зброю, я стрілятиму в "Беркут"

Жінка висловила своє обурення тим, як "Беркут" підставляє під удар хлопців строковиків з ВВ.

"Якщо дадуть зброю, я стрілятиму в "Беркут", за свою дитину", - сказала вона.

Крім того мати солдата заявила, що виконувача обов'язків міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка чекає війна матерів.

"Нехай остерігається материнського покарання, навіть своєї власної матері - вона йому не пробачить ці злочини. Я б сказала йому в очі, це моя особиста думка, бачачи муки дітей з одного боку барикад, і бачачи як помирають діти з іншого боку барикад, я йому скажу, що я йому не пробачу, і всі інші матері не пробачать. Його очікує війна матерів ", - сказала вона.