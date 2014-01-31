Путін вдруге за тиждень провів нараду щодо України

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля.

«Серед тем, що порушувалися на нараді, була також ситуація в Україні», - сказано в повідомленні.

Крім того, відбувся обмін думками в контексті майбутніх міжнародних контактів Путіна на найвищому рівні напередодні Олімпійських ігор, що відкриваються в Сочі.

Читайте такожМеркель і Путін обговорили ситуацію в Україні У нараді взяли участь голова уряду Дмитро Медведєв, голова Ради федерації Валентина Матвієнко, керівник Адміністрації Президента Сергій Іванов, секретар Ради безпеки Микола Патрушев, міністр внутрішніх справ Володимир Колокольцев, міністр закордонних справ Сергій Лавров, директор Федеральної служби безпеки Олександр Бортніков, директор Служби зовнішньої розвідки Михайло Фрадков, заступник секретаря Ради безпеки Рашид Нургалієв і постійний член Ради безпеки Борис Гризлов.

Як повідомляв УНІАН, 24 січня Путін провів оперативну нараду з постійними членами Ради безпеки РФ, на якій обговорив ситуацію в Україні і питання врегулювання сирійської кризи.