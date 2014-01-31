Опозиція знову скликає українців на віче



Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні виступаючи зі сцени на головній площі столиці.

За словами Тягнибока опозиційним силам вдалося добитися від влади відставки уряду Азарова. Але, як зазначив Тягнибок, наразі нагальним питанням є недопущенням потрапляння до уряду, який прийде на зміну, тих людей, які заплямували себе раніше, зокрема, що стосується по відношенню до державної політики та по відношенню до учасників акцій протесту.

Також Тягнибок зазначив, що іншою невирішеною проблемою, не дивлячись на підписання Президентом закону про амністію, є звільнення затриманих учасників акцій протесту. І це за словами Тягнибока має стати у найближчі дні питанням, яке потребує нагального вирішення.