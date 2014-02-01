У Мюнхені Кожара розповів, що Україна може стати банкрутом - Більдт

Про це у своєму Twitter написав міністр закордонних справ Швеції Кард Більдт.

"Український міністр закордонних справ Кожара розповів про можливе банкрутство країни. Так, її фінанси знаходиться у чорній дірі, тож потребні термінові глибокі реформи", - написав Більдт.