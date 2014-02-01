У Мюнхені Кожара розповів, що Україна може стати банкрутом - Більдт
20:23, 01 лютого 2014Політика
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Міністр закордонних справ Леонід Кожара в рамках Мюнхенської конференції безпеки розповів про можливе банкрутство країни.
Кожара попередив про банкрутство України - Більдт
Про це у своєму Twitter написав міністр закордонних справ Швеції Кард Більдт.
"Український міністр закордонних справ Кожара розповів про можливе банкрутство країни. Так, її фінанси знаходиться у чорній дірі, тож потребні термінові глибокі реформи", - написав Більдт.
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